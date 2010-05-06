Експерт: Україна перетвориться на технологічного донора Росії

Україна може перетворитися на технологічного донора для Росії в разі злиття авіа- та суднобудівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в Києві висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК.

Аргументуючи свої слова, він нагадав, що впродовж останніх років Росія не змогла модернізувати, як було задумано, військово-транспортний літак Іл-76, не змогла до кінця завершити проект бойового літака п’ятого покоління.

Крім того, за словами В.БАДРАКА, не дивлячись на потужний військово-промисловий комплекс, Росія чомусь робить спроби закупити легку бронетехніку в Італії тощо.

Торкаючись теми зацікавленості Росії у тісній співпраці, зокрема, з українськими суднобудівними підприємствами «Море» та «Зорямашпроект», В.БАДРАК висловив сумнів у тому, що Україна отримає від цього на паритетних засадах якусь вигоду.

На думку експерта, російська сторона навряд чи збереже підприємство «Море», яке займається будівництвом та експортом десантних кораблів на повітряній подушці, оскільки воно для неї є конкурентом на зовнішніх ринках торгівлі озброєнням.

Що стосується другого суднобудівного заводу, то, як наголосив В.БАДРАК, Росія, отримавши технології виробництва газотурбінних двигунів для кораблів, втратить до нього зацікавленість.

«Якщо ми думаємо, що ми будемо об’єднуватися з Росією по всім параметрам, я хочу сказати, що це гра в одні ворота. Росія не може стати технологічним донором – вона виснажена, а за таких умов ми не маємо права орієнтуватися виключно на Росію… Я не кажу, що співпрацювати з Росією не потрібно, з нею потрібно працювати, але дозовано», - сказав В.БАДРАК.