Королевська: докризових показників Україна досягне в 2015–2016 рр.

Виходячи з норм урядової Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, вихід економіки на докризові показники можливий у кращому разі в 2015–2016 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«При зростанні економіки темпами, закладеними в програмі уряду, на докризовий рівень розвитку промисловості Україна, в кращому разі, вийде тільки в 2016 році, а на докризовий рівень ВВП – в 2015. Крім того, антикризові пропозиції уряду, зокрема, в сфері приватизації стратегічних підприємств, ставлять під питання прогнозованість економічного розвитку країни в цілому», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Зазначу, що економічна реальність, судячи за заявами представників Кабміну, може бути ще гіршою, ніж показники, закладені в програму уряду. Якщо влада розпочне безпрецедентний фіскальний тиск на малий і середній бізнес і, як наслідок, зажене його в тінь, то про докризові досягнення можна буде тільки мріяти», – сказала голова комітету ВР.

За її словами, Україні необхідно продовжувати реформи, що стосуються лібералізації податкової, регуляторної і ліцензійної сфер: «Ми маємо дати економіці можливість розвиватися, а не заганяти її в тінь. Інакше будь-яка програма і будь-які заяви будуть лише гарними фразами, за якими не відбудеться реальне поліпшення життя громадян України», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Верховна Рада України прийняла за основу проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік. За прийняття цього документа проголосували 242 народних депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі.

Прийняття документа підтримав 171 депутат від фракції Партії регіонів, 10 – від БЮТ, 13 – від НУ-НС, 25 – від КПУ, 19 від Блоку Литвина і 4 – позафракційні.

У свою чергу опозиційний уряд прийняв рішення розробити і внести на розгляд Верховної Ради альтернативну Програму соціально-економічного розвитку країни на 2010 рік.