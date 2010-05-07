В Україні ціни виробників промпродукції в квітні зросли на 3%

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в квітні 2010 року, порівняно з березнем 2010 року (показник до попереднього місяця), становило 3%, із початку року (показник до грудня 2009 року) – 10,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Довідка УНІАН. Зростання індексу цін виробників промислової продукції в березні 2010 року проти лютого 2010 року становило 3%, із початку року – 6,9%.