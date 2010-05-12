СКМ і «Метінвест» не купували «Запоріжсталі»

На даний момент ані Рінат АХМЕТОВ особисто, ані Група СКМ (в т.ч. гірничо-металургійний холдинг «Метінвест») не є власниками ВАТ «Запоріжсталь», а також не перебувають у стані оформлення операції з придбання даного підприємства.

Про це повідомляється в офіційній заяві Групи СКМ, переданій УНІАН.

«Інформація про те, що «Метінвест» купив 50% акцій «Запоріжсталі», що з`явилася сьогодні в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності», – наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ підтвердив інформацію про те, що Група «Метінвест», що підконтрольна бізнесмену Р.АХМЕТОВУ, придбала 50% акцій ВАТ «Запоріжсталь».

«Якщо ви наполягаєте, так, дійсно, він ці акції купив», – сказав Б.ПЕТРОВ, відповідаючи на запитання про достовірність інформації про придбання «Метінвестом» пакета акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Б.ПЕТРОВ також повідомив, що представники обласної влади вже налагодили контакт з новими акціонерами, і зазначив, що зі зміною власників меткомбінату вимоги Запорізької ОДА не зміняться. «Від нових власників нам потрібні ті самі дві речі, що й раніше – дотримання норм природоохоронного законодавства і збереження робочих місць», – сказав Б.ПЕТРОВ.

Як повідомлялося раніше, у придбанні ВАТ «Запоріжсталь» була зацікавлена компанія POSCO (Південна Корея), один із найбільших виробників сталі в світі.

6 жовтня 2009 року Група «Метінвест» і компанія POSCO підписали Меморандум про взаєморозуміння, який став початком вивчення можливостей і здійснення взаємовигідної співпраці.

У середині 2009 року співвласники основного акціонера «Запоріжсталі», компанії Midland Group – Едуард ШИФРІН і Олексій ШНАЙДЕР заявили про намір продати близько 50% акцій меткомбінату.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного й ін., займаючи монопольний стан на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Група "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами групи "Метінвест" є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських засадах.