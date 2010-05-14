Королевська виступає за залучення інвесторів

Космічна галузь може приносити більше доходів до бюджету, якщо для цього збільшувати бюджетне фінансування і залучти кошти зарубіжних інвесторів, зацікавлених в експлуатації надійних українських ракетоносіїв.

Як повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, таку думку висловила глава комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи ухвалення в цілому змін до Закону «Про космічну діяльність».

Подальший розвиток високотехнологічної космічної галузі вимагає не тільки правового регулювання, але і державного фінансування в обсязі, передбаченому Стратегією космічної діяльності України на найближчі десятиліття.

«Усі ракети, які виробляються в Україні, є модернізованим спадком часів СРСР, тоді як держпрограми розвитку ракетобудування практично стоять на місці у зв`язку з відсутністю достатнього бюджетного фінансування. Проте, вітчизняне ракетобудування поки що залишається серед світових лідерів», – відзначила Н.Королевська. За її словами, фактично існування вітчизняного аерокосмічного комплексу на сьогоднішній день забезпечується виключно комерційними запусками.

У той же час, як відзначила Н.Королевська, не зважаючи на кризу, в 2009 році Україні вдалося збільшити кількість пусків ракетоносіїв українського виробництва. За цим показником вітчизняний космічний комплекс в 2008–2009 рр. повернув собі 10% світового ринку космічних запусків, посівши четверте місце у світі.

Довідка УНІАН. Мета законопроекту про внесення змін до Закону України «Про космічну діяльність» (№4768) – удосконалення механізму нормативно-правового регулювання космічної діяльності в Україні.