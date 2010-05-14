Україна збільшила експорт давальницької сировини на 27,9%

Україна у січні-березні 2010 року збільшила експорт давальницької сировини на 27,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 9,9 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в січні-березні ц.р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 12,7 млн. дол., що на 38,9% більше, ніж у першому кварталі 2009 року.

Також у Держкомстаті повідомили, що у січні-березні ц.р. в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 424,6 млн. дол., що на 45,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-березня минулого року на 61,4%, і становив 766,9 млн. дол.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році експортувала давальницької сировини на суму 41,2 млн. дол., що на 41,3% менше, ніж у 2008 році.

У 2009 році в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 46,8 млн. дол., що на 35,5% менше, ніж у 2008 році.

За звітний період в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 705,4 млн. дол., що на 31,8% менше, ніж у 2008 році. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, за підсумками 2009 року становив 2 млрд. 788,8 млн. дол., що на 30,8% менше, ніж у 2008 році.