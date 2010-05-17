Костусєв заявляє, що СКМ не зверталася в АМК

Антимонопольний комітет України (АМК) заявляє про відсутність яких-небудь заявок на купівлю, концентрацію, поглинання ВАТ "Запоріжсталь".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

"Я до цієї інформації ставлюся з недовірою. Якісь коментарі вже давав губернатор. Ніяких звернень в Антимонопольний комітет із цього приводу не було", - сказав він.

При цьому він додав, що компанія СКМ завжди відрізнялася законослухняністю.

"Я знаю СКМ як дуже законослухняну компанію, і досвід роботи з цією компанією показує, що вони спочатку звернуться і проконсультуються", - сказав О.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня на прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ підтвердив інформацію про те, що Група "Метінвест", підконтрольна бізнесменові Р. АХМЕТОВУ, придбала 50% акцій ВАТ "Запоріжсталь".

"Якщо ви наполягаєте, так, дійсно, він ці акції купив", - сказав Б. ПЕТРОВ, відповідаючи на питання про достовірність інформації про придбання "Метінвестом" пакету акцій ВАТ "Запоріжсталь".

Б. ПЕТРОВ також повідомив, що представники обласної влади вже налагодили контакт з новими акціонерами, і зазначив, що із зміною власників меткомбіната, вимоги Запорізької ОДА не зміняться. "Від нових власників нам потрібно ті ж дві речі, що і раніше, - дотримання норм природоохоронного законодавства і збереження робочих місць", - сказав Б.ПЕТРОВ.

Окрім того, мер Запоріжжя Євгеній КАРТАШОВ в інтерв'ю УНІАН підтвердив факт проведення переговорів між Групою "Метінвест" і акціонерами ВАТ "Запоріжсталь" про продаж акцій підприємства.

"Я знаю, що переговори про продаж пакету акцій з "Метінвестом" веде один з акціонерів "Запоріжсталі" - Едуард ШИФРІН", - сказав він. Водночас він наголосив, що угода ще не укладена, і не уточнив, який пакет акцій підприємства може бути проданий.

Водночас, прес-служба Групи СКМ заявила про те, що на даний момент ні Ринат АХМЕТОВ особисто, ні Група СКМ (в т.ч. гірничо-металургійний холдинг "Метінвест") не є власниками ВАТ "Запоріжсталь", а також не є в стані оформлення угоди з придбання цього підприємства.

Як повідомляли раніше, в купівлі ВАТ "Запоріжсталь" була зацікавлена компанія POSCO (Південна Корея), один з провідних виробників сталі у світі.

6 жовтня 2009 року Група "Метінвест" і компанія POSCO підписали Меморандум про взаєморозуміння, який став початком вивчення можливостей і здійснення взаємовигідної співпраці.

У середині 2009 року співвласники основного акціонера "Запоріжсталі", компанії Midland Group - Едуард ШИФРІН і Алекс ШНАЙДЕР заявили про намір продати близько 50% акцій меткомбінату.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін., займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами групи "Метінвест" є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських началах.