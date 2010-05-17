GMT-group: Створити СЕЗ необхідно

Створювати вільні економічні зони необхідно з обов'язковою інноваційною складовою. Таку думку висловив політолог, директор GMT - group Анатолій ЛУЦЕНКО, повідомили УНІАН в GMT - group.

"В українському виконанні СЕЗи в цілому "не спрацювали" і не принесли економічного буму в регіони, в яких вони були створені. Більше того, в окремих випадках вони використовувалися, що називається, "не за призначенням", даючи прикриття для ухилення від податків і зборів в експортно-імпортних операціях" - зазначив А.ЛУЦЕНКО.

За його словами, якщо уряд сьогодні хоче повернутися до створення СЕЗів, то йому потрібно кардинально змінити концепцію їх запуску, увівши інноваційну складову. Для залучення інвестицій на місцях, створення робочих місць і вирішення проблем депресивних територій, необхідно згадати розробки так званих "технопарків".

На думку А. ЛУЦЕНКА, "методи, яким уряд збирається наповнювати бюджет, мають наліт "адміністративної моделі", вони, за великим рахунком, не зовсім ринкові. Уряду було б логічніше запустити стимулюючі і дерегуляційні механізми. "Існує розроблена Акімовою, Терьохіним та Королевською відповідна законопроектная база. Тим паче, що пані Акімова на сьогодні очолила економічний блок в адміністрації Президента", - сказав він.

"У нинішньому уряді, якщо він хоче і готовий психологічно "апгрейдити" економічну модель України, треба підняти тему інновацій і поліпшення інвестклімату на найвищий рівень. Можливо навіть піти на створення спеціальної посади - відповідного віце-прем'єра", - сказав експерт.