В Україні зростання промвиробництва склало 17,4%

В Україні зростання промислового виробництва в квітні ц.р. проти квітня 2009 р. становило 17,4%, у січні-квітні 2010 року до січня-квітня 2009 року – зростання 12,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні порівняно з березнем спад промвиробництва становив 1,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в квітні проти квітня 2009 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 12,1% (у квітні 2010 року до березня – спад 1,1%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 34,8% (зростання 5,3%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 0,6% (спад 5,4%).

У обробній промисловості зростання обсягів виробництва в квітні, порівняно з квітнем 2009 р., становило 19,5% (зростання 0,8%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксоване зростання на рівні 1,2% (зростання 3,1%).

У легкій промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на рівні 4,8% (спад 5,9%), зокрема в текстильній промисловості й виробництві одягу, хутра та виробів з нього – зростання 4,1% (спад 5,7%), у виробництві шкіри, виробів із неї – 7,5% (спад 6,5%).

У обробці деревини й виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва в квітні проти квітня 2009 року становило 22,7% (спад 1,1%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 0,2% (спад 2,3%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки зафіксоване зростання – 17,7% (зростання 8,9%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на 17,3% (спад 6%), зокрема в хімічному виробництві – 20,4% (спад 8,8%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 7,7% (зростання 5,9%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 9,8% (зростання 19,8%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у квітні, порівняно з квітнем 2009 року, зростання виробництва становило 33,4% (спад 0,2%); у машинобудуванні зафіксоване зростання на рівні 33,9% (спад 2%), зокрема у виробництві машин і обладнання – 14,4% (спад 11,1%), у виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання – 12,5% (зростання 3,2%), у виробництві транспортного обладнання – 77,8% (зростання 3%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксоване зростання на рівні 14,8% (спад 15,6%).

Довідка УНІАН. Спад промвиробництва в Україні в січні-квітні 2009 року проти січня-квітня 2008 року становив – 31,8%.

Зростання промвиробництва в грудні 2009 року, порівняно з груднем 2008 року, становило 7,4%, у січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва становив 21,9%.

У грудні проти листопада 2009 р. зафіксовано зростання на рівні 2,6%.