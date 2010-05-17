Зростання ВВП України склало 4,8%

За попередніми даними, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року становило 4,8%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меншу – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП за кварталами в 2009 році порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у ІІ кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в ІІІ кварталі – 16% (раніше повідомлялося про 15,9%), в ІV – 6,8% (7%).