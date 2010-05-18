Ціни виробників в РФ виросли за 4 місяці на 6%

Ціни виробників промислових товарів в Росії, за попередніми даними, підвищилися в квітні 2010 року на 3,2%, за перші 4 місяці поточного року – на 6%. Такі дані наводить Федеральна служба державної статистики (Росстат), повідомляє РосБалт. Як нагадали у відомстві, у квітні 2009 року ціни виробників промтоварів виросли на 2,4%, за перші 4 місяці минулого року – на 7%.

У видобутку корисних копалин більше за інші виросли ціни на видобуток і збагачення залізняку — на 36,7%, видобуток сирої нафти — на 6%.

В оброблювальних виробництвах збільшилися ціни у виробництві коксу і нафтопродуктів, зокрема коксу — на 22,7%.

У металургійному виробництві здорожчання чавуну і доменних феросплавів склало 15,5%, інших кольорових металів — 13,3%, міді і феросплавів, окрім доменних — 6,4%