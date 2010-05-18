Ахметов вивчає можливість придбання «Запоріжсталі»

Власник компанії СКМ Рінат АХМЕТОВ вивчає можливість придбання металургійного комбінату «Запоріжсталь».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед початком 7-го українсько-російського економічного форуму, який проходить у Києві за участю президентів України та Росії.

«Ми вивчаємо можливість придбання пакета... «Запоріжсталь» - це дуже цікаве підприємство», - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому він підкреслив, що СКМ є відкритою компанією, і якщо таку угоду буде укладено, то цей факт стане відомий громадськості.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. на прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ підтвердив інформацію про те, що Група «Метінвест», підконтрольна бізнесмену Р.АХМЕТОВУ, придбала 50% акцій ВАТ «Запоріжсталь».

«Якщо ви наполягаєте, так, справді, він ці акції купив», – сказав Б.ПЕТРОВ, відповідаючи на запитання про достовірність інформації про придбання «Метінвестом» пакета акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Б.ПЕТРОВ також повідомив, що представники обласної влади вже налагодили контакт із новими акціонерами, й зазначив, що зі зміною власників меткомбінату вимоги Запорізької ОДА не зміняться. «Від нових власників нам потрібно ті ж дві речі, що й раніше, – дотримання норм природоохоронного законодавства і збереження робочих місць», – сказав Б.ПЕТРОВ.

Крім того, мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ в інтерв`ю УНІАН підтвердив факт проведення переговорів між Групою «Метінвест» і акціонерами ВАТ «Запоріжсталь» про продаж акцій підприємства.

Водночас, прес-служба Групи СКМ заявила про те, що на даний момент ні Рінат АХМЕТОВ особисто, ні Група СКМ (зокрема гірничо-металургійний холдинг «Метінвест») не є власниками ВАТ «Запоріжсталь», а також не знаходяться в стані оформлення операції з придбання цього підприємства.

17 травня голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЕВ заявив журналістам про відсутність будь-яких заявок на придбання, концентрацію, поглинання ВАТ «Запоріжсталь».

При цьому він додав, що компанія СКМ завжди відрізнялася законослухняністю.

«Я знаю СКМ як дуже законослухняну компанію, й досвід роботи з цією компанією показує, що вони спочатку звернуться й проконсультуються», – сказав О.КОСТУСЄВ. Як повідомлялося раніше, у придбанні ВАТ «Запоріжсталь» була зацікавлена компанія POSCO (Південна Корея), один із найбільших виробників сталі в світі.

6 жовтня 2009 року Група «Метінвест» і компанія POSCO підписали Меморандум про взаєморозуміння, який став початком вивчення можливостей і здійснення взаємовигідної співпраці.

У середині 2009 року співвласники основного акціонера «Запоріжсталі», компанії Midland Group, – Едуард ШИФРІН і Олексій ШНАЙДЕР заявили про намір продати близько 50% акцій меткомбінату.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Група "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі та напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами групи "Метінвест" є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських засадах.