Ріст промвиробництва свідчить про вихід економіки України з рецесії

Зростання промислового виробництва в Україні в січні-квітні 2010 р. в обсягу 12,6% проти 10,8% у січні-березні було забезпечено дією суто економічних чинників і свідчить про вихід економіки України з фази рецесії й перехід до фази активного відновлення виробництва.

Про це говориться в коментарі міністра економіки України Василя ЦУШКА, наданому УНІАН.

Серед позитивних тенденцій в розвитку промисловості, зокрема, міністр відзначив зростання обсягів промислового виробництва в квітні ц.р. до квітня 2009 р. на 17,4%.

"В цілому, вже впродовж шести місяців поспіль відбувається зростання обсягів виробництва, але показник квітня був найвищим серед них", - зазначив В.ЦУШКО. (У листопаді 2009 року зростання становило 8,7%, у грудні - 7,3%, у січні 2010 року - 11,8%, у лютому - 5,6%, у березні - 13,8%.)

Також В.ЦУШКО відзначив, що зберігається тенденція покращення ситуації в регіональному розрізі. У січні-квітні ц.р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, спостерігалося зростання виробництва в 19 регіонах проти 17 у січні-березні. Лідерами зростання промислового виробництва стали: Закарпатська (30,7%), Дніпропетровська (27,7%), Полтавська (23,2%), Волинська (19,6%) області та м. Севастополь (20,5%).

Окремо міністр економіки відзначив істотне зростання виробництва в машинобудуванні - 28,0%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні зростання промислового виробництва в квітні ц.р. проти квітня 2009 р. Становило 17,4%, у січні-квітні 2010 року до січня-квітня 2009 року – зростання 12,6%.

У квітні порівняно з березнем спад промислового виробництва становив 1,8%.