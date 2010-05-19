Саміт СНД посприяє відновленню ринків збуту для України

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує, що саміт глав урядів країн - членів Співдружності Незалежних Держав, який пройде 21 травня в Санкт-Петербурзі, сприятиме відновленню традиційних ринків збуту української продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Ми поставили перед собою мету найближчим часом повернутися до рівня ВВП, який був у нашій країні в 1990 році. Нагадаю, що в Санкт-Петербурзі зберуться керівники урядів саме тих держав, завдяки ринкам яких і створювалася значна частина нашого ВВП, на які була орієнтована наша промисловість», - сказав Н.АЗАРОВ.

На його думку, настав час «від споглядання втрат перейти до політики відновлення цих ринків для вітчизняних виробників».