ДП «Антонов» збільшило прибуток на 61%

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) у 2009 році збільшило чистий прибуток на 60,9%, в порівнянні з 2008 роком, до 319,430 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в 2009 році ДП «Антонов» збільшило чисті активи на 9,5%, в порівнянні з 2008 роком, до 3 млрд. 904,794 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» у липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване у ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване у 1946 році. Серед відомих літаків, в конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-агро»).