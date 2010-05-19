Динаміка індексу виробництва базових галузей України покращилася

У квітні продовжилося поліпшення динаміки індексу виробництва базових галузей України - до 11,6% в річному перерахунку порівняно з 9,5% в березні.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

"Хоча позитивна динаміка зафіксована майже в усіх галузях як сфери виробництва, так і сфери послуг, проте, найбільш швидкими темпами повертаються до свого потенційного рівня виробничі галузі. При цьому поточну динаміку їх розвитку майже повністю обумовлювала сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура: обсяги випуску експортоорієнтованих галузей - металургії і машинобудування - виросли на 33,4% і 33,9% у квітні в річному численні відповідно", - сказано в повідомленні.

У Нацбанку констатують, що прискорення зростання виробництва коксу і продуктів нафтопереробки (до 17,7% в квітні проти 14,2% в березні) частково забезпечене відновленням роботи Одеського НПЗ у квітні. Нарощування обсягів виробництва будівельних матеріалів (зокрема, цементу і вапна) відбувається завдяки повільному відновленню будівельної діяльності, падіння об'ємів якої сповільнилося з 22,1% в березні в річному численні до 20,7% в квітні.

Поступове зростання внутрішнього споживчого попиту на тлі стабілізації ситуації на ринку праці разом з пожвавленням промислового виробництва зумовило поліпшення динаміки і галузей сфери послуг - роздрібної торгівлі і вантажного транспорту ("мінус" 0,6% і 23,6% в квітні в річному численні відповідно).

За даними Державного комітету статистики, зростання ВВП України в I кварталі 2010 році склало 4,8% в річному численні.

За оцінками Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ, зростання до попереднього кварталу, за винятком сезонного чинника, сповільнилося до 0,3% (1,9% в IV кварталі 2009 р.). Уповільнення зростання свідчить про нестійкість відновлення економічної активності і високу залежність від зовнішньоекономічної кон'юнктури (зростання ВВП Росії за I квартал 2010 року сповільнився до 0,6% порівняно з 1,7% в IV кварталі 2009 року).

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовуються дані про динаміку видів економічної діяльності, які складають понад 40% ВВП.