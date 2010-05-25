УСПП співробітничатиме з Союзом промисловців Придністров'я

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і Союз промисловців, аграріїв і підприємців Придністров`я підписали угоду про поглиблення співпраці

Про це УНІАН повідомили в УСПП із посиланням на президента союзу, народного депутата України Анатолія КІНАХА, який вчора здійснив робочий візит до Придністров`я.

Згідно повідомленню, дана угода передбачає зміцнення зв`язків між товаровиробниками обох країн, реалізацію спільних інфраструктурних і інвестиційних проектів, а також розвиток інших форм економічного співробітництва.Як відзначили в прес-службі, вже підписаний рамковий документ, до якого впродовж місяця на основі роботи експертних груп буде напрацьовано протокол пріоритетів з конкретними завданнями, які вирішуватимуться спільними зусиллями і у взаємодії із структурами як законодавчої, так і виконавчої влади України і Придністров`я. Особлива увага приділятиметься питанням митної регуляції, сертифікації продукції, зниження транспортних витрат, кооперації окремих підприємств, а також створенню умов для збуту продукції українських підприємств на території Придністров`я і навпаки.

А.КИНАХ також повідомив про досягнення домовленості між промисловцями України і Придністров`я про те, аби в другому півріччі цього року провести українсько-придністровський бізнес-форум, який є важливим механізмом поглиблення взаємовигідної двосторонньої співпраці.

Довідка УНІАН. Союз промисловців, аграріїв і підприємців Придністров`я (СПАПП) був створений в 1999 році як громадська організація, що об`єднує промисловців, сільськогосподарські, наукові, фінансові, торгівельні союзи, підприємства і організації, учених, інженерів і інших фахівців. У СПАПП входить більше 150 підприємств Придністров`я, що представляють різні галузі народного господарства, промисловості, агропрому.