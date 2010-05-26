Азаров доручив спростити реєстрацію підприємств

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив віце-прем'єр-міністрові Сергію ТІГІПКУ, міністрові економіки Василю ЦУШКУ і главі Держкомпідприємництва Михайлу БРОДСЬКОМУ спільно з обладміністраціями найближчим часом істотно спростити процедуру реєстрації підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М. АЗАРОВ дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він наголосив, що діюча система реєстрації дуже складна і сприяє розвитку корупції.

"Як відбувається насправді? Величезні черги, заплутані процедури, отримання дозволів, незрозумілі інструкції, які тільки створюють сприятливе середовище для хабарництва і здирства. І головне, що усе це відлякує інвесторів, як вітчизняних, так і зарубіжних. Тому першочергове завдання - максимально спростити процедури. Наш уряд працює вже третій місяць, але помітних ініціатив з цього приводу ми не бачимо", - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем'єр-міністр дав доручення вищепереліченим членам уряду пильніше поставитися до спрощення регуляторної політики в цілому.