Мінпромполітики прогнозує ріст цін на металопродукцію

Міністерство промислової політики України прогнозує відновлення зростання цін на металургійну продукцію на світових ринках у серпні на 1-5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, після значного зростання цін на металургійну продукцію у січні-квітні, у травні на ринках спостерігалася стагнація і навіть зниження цін на її певні види.

Міністр наголосив, що, за прогнозами експертів, така кон'юнктура збережеться упродовж червня-липня.