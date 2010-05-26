Мінпромполітики прогнозує ріст цін на металопродукцію
12:05, 26 травня 2010Промисловість
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У серпні на 1-5%
Міністерство промислової політики України прогнозує відновлення зростання цін на металургійну продукцію на світових ринках у серпні на 1-5%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНИКОВ.
За його словами, після значного зростання цін на металургійну продукцію у січні-квітні, у травні на ринках спостерігалася стагнація і навіть зниження цін на її певні види.
Міністр наголосив, що, за прогнозами експертів, така кон'юнктура збережеться упродовж червня-липня.
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