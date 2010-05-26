"Антонов" і російська ОАК створять СП на рівних умовах

Український концерн «Антонов» і російське ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» фактично домовилися про створення спільного підприємства на рівних умовах.

Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний конструктор ГП «Антонов» Дмитро КІВА.

Він зазначив, що домовленості були досягнуті в результаті декількох раундів переговорів між авіабудівними компаніями України та Росії. Документи про створення СП можуть бути готові вже до наступного засідання робочої групи зі співробітництва України та Росії у галузі промисловості, яке може відбутися в липні-серпні.

«Ми пропонували створити СП на умовах 50 на 50. Це б забезпечило рівноправну партнерську співпрацю. У росіян була дещо інша пропозиція, проте ми довго дискутували із цього приводу, й зрештою росіяни погодилися з розумністю наших пропозицій, і погодилися діяти саме так (створювати СП 50 на 50 - УНІАН)», - сказав Д.КІВА.

При цьому він зазначив, що створення СП не передбачає передачу власності й прав між компаніями. За його словами, СП координуватиме виробництво авіапродукції, кооперацію, маркетинг, а також продаж літаків третім країнам.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» Олексій ФЕДОРОВ заявив, що українські та російські авіапідприємства домовилися про створення спільного підприємства із закупівлі матеріалів і комплектуючих виробів для післяпродажного обслуговування літаків марки «Антонов».