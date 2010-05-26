Азаров пропонує закривати збиткові підприємства

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що країні не потрібні промислові підприємства, які працюють зі збитком, і пропонує розглянути питання про можливість їх закриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді, присвяченій питанням розвитку промислового виробництва у регіонах.

«Адже нам не потрібна робота заради роботи. Нам потрібно, щоб підприємства забезпечували зарплатою своїх працівників, платили податки в скарбницю, створювали прибуток, за рахунок прибутку інвестували в оновлення і розвиток… А підприємства, які живуть виключно на дотації держави або у збиток з року в рік, – виникає питання, а чи потрібні такі підприємства нам? Може, простіше їх ліквідувати і створити нові робочі місця, знайти кредити і інвестиційний ресурс», – сказав М.АЗАРОВ.