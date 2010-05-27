Мінпромполітики ініціює створення компанії «Укрпромлізинг»
За аналогією до "Украгролізинг"
Міністерство промислової політики України ініціює створення лізингової компанії "Укрпромлізинг".
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра промислової політики Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ журналістам під час 18-го київського міжнародного автосалону SIA'2010.
За його словами, Мінпромполітики підготувало і скерувало в Кабінет міністрів України проект постанови Кабміну про створення цієї компанії.
В. НЕМИЛОСТИВИЙ наголосив, що "Укрпромлізинг" займатиметься підтримкою просування вітчизняної промислової продукції, у тому числі автопрому, як на внутрішньому ринку, так і на експорт.
При цьому він додав, що уряд має намір найближчим часом прийняти постанову про створення лізингової компанії "Укрпромлізинг" і буквально протягом місяця компанія запрацює.
За словами замміністра, механізм роботи компанії буде аналогічним механізму роботи лізингової компанії "Украгролізинг", яка зарекомендувала себе з позитивного боку.
В. НЕМИЛОСТИВИЙ додав, що зараз створюють міжвідомчу комісію з представників зацікавлених міністерств і відомств для опрацювання конкретних рішень, у яку галузь і скільки грошових коштів необхідно надати.
Також він сказав, що "Укрпромлізинг" займатиметься просуванням автомобільної техніки, енергомашинобудівного устаткування, продукції верстатобудування та ін.