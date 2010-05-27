Мінпромполітики ініціює створення лізингової компанії «Укрпромлізинг»

Міністерство промислової політики України ініціює створення лізингової компанії "Укрпромлізинг”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра промислової політики Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ журналістам під час 18-го Київського міжнародного автосалону SIA’2010.

За його словами, Мінпромполітики підготувало і передало до Кабінету міністрів України проект постанови Кабміну про створення даної компанії.

В.НЕМИЛОСТИВИЙ відзначив, що "Укрпромлізинг" опікуватиметься підтримкою просування вітчизняної промислової продукції, зокрема автопрому, як на внутрішньому ринку, так і на експорт.

При цьому він додав, що уряд має намір найближчим часом ухвалити постанову про створення лізингової компанії “Укрпромлізинг”, і буквально протягом місяця компанія запрацює.

За словами заступника міністра, механізм роботи компанії буде аналогічним до механізму роботи лізингової компанії “Украгролізинг”, яка позитивно зарекомендувала себе.

В.НЕМИЛОСТИВИЙ додав, що зараз створюється міжвідомча комісія з представників зацікавлених міністерств і відомств з метою розробки конкретних рішень, в яку галузь і скільки коштів необхідно спрямувати.

Також він відзначив, що "Укрпромлізинг” опікуватиметься просуванням автомобільної техніки, енергомашинобудівного обладнання, продукції верстатобудування тощо.