У придбанні ММК ім. Ілліча зацікавлені російські компанії

Експерти не виключають, що в придбанні ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» можуть бути зацікавлені російські компанії.

Про це вони заявили УНІАН, коментуючи інформацію про продаж ММК ім. Ілліча неназваним російським інвесторам.

За словами аналітика інвестиційної групи (ІГ) «Конкорд Капітал» Андрія ГЕРУСА, не можна виключати зацікавленість великих російських компаній у придбанні цього підприємства. «Я не говорю про те, що це вони, але ММК ім. Ілліча може бути цікавий «Сєвєрсталі», тому що вона зацікавлена в українських активах. Може бути і «Євраз», тому що це стратегічний гравець на світовому металургійному ринку, який має в своєму розпорядженні могутню сировинну базу. Крім того, інтерес до ММК ім. Ілліча може бути у «Металоінвеста», у якого також є гірничорудні активи, яких потребує меткомбінат ім. Ілліча», – сказав експерт.

Разом з тим, А.ГЕРУС переконаний, що 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь» – основного акціонера ММК ім. Ілліча продано не було. «Звичайно, можливі нюанси з меншими пакетами. Хтось купив пакет акцій ММК ім. Ілліча і через цей важіль впливу намагається щось для себе виторгувати у нинішнього керівництва комбінату», – додав аналітик.

У свою чергу, аналітик ІГ «Сократ» Євген ОКША вважає, що потенційний інтерес до ММК ім. Ілліча можуть мати як українські, так і російські компанії. «Це може бути «Євраз», який вже володіє активами в Україні і має в своєму розпорядженні достатні обсяги сировини для забезпечення потреб ММК ім. Ілліча. Але що стосується самої схеми отримання контролю над підприємством, то це явно не методи «Євразу». Швидше за все, російський інтерес тут присутній, але він не 100-процентний. Якась російська компанія може діяти в цьому випадку спільно з українськими фінансово-промисловими групами», – вважає аналітик.

Є.ОКША вважає ситуацію, що склалася навколо ММК ім. Ілліча, добре підготовленою акцією з примушення Володимира БОЙКА до продажу ММК ім. Ілліча. «Звичайно, певна підмога у тих, хто заявляє про придбання ММК ім. Ілліча, є, і в цьому не доводиться сумніватися. Ця підмога може полягати в якихось угодах, які були укладені на початку 2009 року між ММК ім. Ілліча і заявниками про його продаж. Але що стосується прозорої передачі влади на комбінаті, то її однозначно не буде, війна може затягнутися надовго», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 травня, на прес-конференції представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив про те, що 90% акцій ВАТ «ММК ім. Ілліча» було придбано на користь російської компанії. За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також кілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

При цьому Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ уточнив, що угоду було укладено в травні 2009 року, проте, згідно з умовами підписаного між покупцем і продавцем договору, вона не підлягала оголошенню впродовж одного року.

Того ж дня гендиректор ММК ім. Ілліча В.БОЙКР спростував інформацію про продаж підприємства. «Це 100% брехня, якісь рейдери, яких не можна посадити, намагаються одержати контроль над підприємством. Рейдерська атака на підприємство відбувається вже більше року, ми навіть збори акціонерів не можемо провести», – заявив він і зазначив, що структура власників підприємства залишається незмінною.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2009 року скоротив виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2% порівняно з 2008 роком.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (більше 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу, засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.