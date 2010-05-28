Газета: угоду про продаж ММК ім.Ілліча таємно оформив недобросовісний брокер

Угоду про купівлю-продаж акцій ММК ім. Ілліча на користь рейдерів таємно оформив недобросовісний брокер, що мав в розпорядженні формальне доручення.

Про це повідомляє сайт газети трудового колективу ММК ім. Ілліча "Іллічівець".

За даними видання, рейдери скористалися ситуацією, пов`язаною з підготовкою правлінням комбінату ВАТ "ММК ім. Ілліча" персоніфікації акцій і їх переоформленням усередині організації орендарів. Найближчим часом керівництво Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча дасть офіційні коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня глава Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) Михайло БРОДСЬКИЙ заявив про достовірність документів, що підтверджують продаж ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча".

У той же час, під час прес-конференції 27 травня в Маріуполі В. БОЙКО заявив, що 26 травня на рахунок ЗАТ "Ілліч-сталь" від чотирьох компаній надійшло 239 млн. грн., які підприємство відразу відправило назад. Платіжні доручення проводилися через російський "Внешторгбанк".

"Після ознайомлення з документами, я офіційно заявляю, це стовідсоткові фальшивки і рейдерська атака на комбінат імені Ілліча, про підготовку якої я неодноразово попереджав впродовж року. Це була продумана акція, яка вистрілила", - сказав В. БОЙКО.

За його словами, 27 травня від імені трудового колективу прийнято звернення до Президента, Верховної Ради, СБУ і Генпрокуратури з проханням розібратися в ситуації.

Раніше, 26 травня, на прес-конференції представник компанії "Формігос Холдинг Лтд". (Кіпр) Борис ПОДІЛЬСЬКИЙ заявив про те, що 90% акцій ВАТ "ММК ім. Ілліча" були придбані на користь російської компанії. За його словами, компанії "Формігос Холдинг Лтд"., "Рівейн Лтд"., а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ "Ілліч-сталь", якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

При цьому Б. ПОДІЛЬСЬКИЙ уточнив, що угода була здійснена в травні 2009 року, проте, згідно з умовами підписаного між покупцем і продавцем договору, вона не підлягала оголошенню протягом одного року.