До "Запоріжсталі" та ЗЗФ також прибули представники "Деа Рома ЛТД"

Керівництво ВАТ "Запоріжсталь" і ВАТ "Запорізький завод феросплавів" стверджує, що до території шлакових відвалів їх промпідприємств також прибули представники компанії "Деа Рома ЛТД".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили технічний директор Запорізького заводу феросплавів Олег БЕСПАЛОВ і фінансовий директор "Запоріжстали" Олександр РАБЦУН учора на спільній прес-конференції керівництва "Запоріжсталі", "Дніпроспецсталі" і Запорізького заводу феросплавів.

"Ми отримали припис від прокуратури Заводського району Запоріжжя завершити на відвалах свою діяльність і дати власникам ліцензії на розробку техногенного родовища мінеральної сировини - компанії "Деа Рома ЛТД" можливість здійснювати свою діяльність", - сказав О. РАБЦУН, наголосивши при цьому, що "відвали ЗСС, так само як і відвали інших промпідприємств у Балці Середній, не є ніяким техногенним родовищем, що підтверджено рішенням Вищого апеляційного суду України".

Проте, за його словами, представники компанії "Деа Рома ЛТД" учора близько 14:30 вже прибули до території шлакових відвалів ЗСС.

За словами О. БЕСПАЛОВА, до території відвалів феросплавного заводу, що отримав аналогічний припис прокуратури, представники "Деа Рома ЛТД" прибули учора близько 14:45.

Керівництво усіх трьох підприємств розцінює подію на шлакових відвалах заводів як рейдерське захоплення. "Сьогодні йде рейдерське захоплення, інакше не можна сказати під прикриттям ВДСО (Відділ державної служби охорони - УНІАН) і співробітників правоохоронних органів", - заявив О.РАБЦУН.

При цьому керівники вказаних підприємств заявили, що у разі, якщо їх підприємства втратять відвали, задіяних в технологічному виробничому ланцюжку, вони вимушено зупиняться через три - максимум чотири дні, у зв'язку з чим понад 30 тисяч співробітників промпідприємств залишаться без роботи.

Для недопущення цього, кажуть керівники заводів, вони готові зробити і зроблять усі передбачені законодавством заходи, починаючи від звернень до керівників держави і силових структур і закінчуючи пікетами Запорізької ОДА, прокуратури і Головного управління МВС України в Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, учора о 6:30 на територію шлакових відвалів ВАТ "Дніпроспецсталь" прибули співробітники ДАІ, ППС, УУР, а також озброєні співробітники спецпідрозділу "Беркут", які не надавши керівництву заводу жодних документів, що обгрунтовують їх дії, зайшли на відвали і вивезли з їх території співробітників, що працювали там, і представників охорони в невідомому напрямку.

За даними ЦГЗ ГУ МВС України в Запорізькій області, дії міліції були слідчими діями у порушеній кримінальній справі, суть якої не озвучують.

Пізніше на відвали ВАТ "Дніпроспецсталь", з яких міліція вивезла співробітників підприємства і охорону, прибули представники компанії "Деа Рома ЛТД" і почали завозити свою техніку.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін., займаючи монопольне положення на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

ВАТ "Запорізький завод феросплавів" - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем'янистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів.