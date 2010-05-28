ЗЗФ заявляє, що "Деа Рома ЛТД" загрожує роботі заводу

ВАТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ) заявляє, що прихід на територію шлакових відвалів підприємства компанії "Деа Рома ЛТД" створює загрозу для нормального функціонування заводу.

Згідно із заявою, яку розповсюдила прес-служба ЗЗФ, "Деа Рома ЛТД" висуває вимоги про встановлення земельного сервітута на земельну ділянку, яка належить ЗЗФ і використовується як відвал для відходів власного виробництва".

За інформацією прес-служби ЗЗФ, ця вимога, яку "Деа Рома ЛТД" базує на спеціальному дозволі на користування надрами, у ряді позицій "явно суперечить чинному законодавству України".

"Зокрема, у розділі "вид користування надрами" вказано "геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислова розробка". Проте, відповідно до п. 5 постанови Кабміну N 273, яка визначаєть порядок видачі подібних дозволів, має бути вказано "геологічне вивчення, у т.ч. дослідницько-промислова розробка родовищ корисних копалини загальнодержавного значення", - сказано в заяві.

При цьому підкреслюють, що це має істотне значення оскільки "шлакові відвали заводу, на геологічне вивчення яких претендує фірма "Деа Рома ЛТД", такими не є, оскільки техногенні накопичення не є корисними копалинами і не входять до переліку корисних копалини загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабміну від 12.12.1994 р. N 827. Також не вказано розмір їх запасів, як цього вимагає п. 10 постанов Кабміну N 273, згідно з яким у дозволі має бути вказаний вид корисних копалини і їх запаси на момент його видачі".

Крім того, як стверджують в заяві ЗЗФ, у спецдозволі вказано, що в користування "Деа Рома ЛТД" передається "техногенне родовище "Балка Середня", тоді як Балка Середня не є техногенним родовищем, оскільки, згідно п. 3 ст. 5 Кодексу України про надра техногенні родовища корисних копалини - це місця, де скупчилися відходи видобутку, збагачення і переробки мінеральної сировини, запаси якої оцінені і мають промислове значення. На своїй земельній ділянці завод не здійснює ні видобуток, ні збагачення, ні переробку мінеральної сировини, а тільки переробку своїх промислових відходів з подальшим їх використанням у виробництві феросплавів.

Окрім того, згідно зі ст. 42 Кодексу України про надра, "родовища, у т.ч. техногенні запаси і прояви корисних копалини, підлягають обліку в державному кадастрі родовищ і проявів корисних копалини і в державному балансі запасів корисних копалин. Балка Середня в цьому документі не зареєстрована як техногенне родовище, сказано в заяві ЗЗФ.

Також в ній стверджують, що "встановлення земельного сервітута фірмі "Деа Рома ЛТД" робить неможливим користування землею для самого заводу, що суперечить Земельному кодексу України".

У прес-службі підприємства також підкреслюють, що на ділянці заводу в Балці Середньої залізнична гілка і інші комунікації прокладені настільки щільно, що розмістити додатково цехи і техніку фірми "Деа Рома ЛТД", про що сказано в угоді, немає технічної можливості без створення загрози для нормального функціонування цеху переробки шлаків і заводу в цілому. За відсутності території для вивезення шлаків протягом чотирьох діб завод буде вимушений зупинити виробництво, попереджають представники ЗЗФ.

У таких обставинах, кажуть в ЗЗФ, "вимоги фірми "Деа Рома ЛТД" до нашого заводу про встановлення земельного сервітута безпідставні, а дані, вказані в спецдозволі на користування надрами 3448, не відповідають дійсності".

Довідка УНІАН. Балка Середня - полігон шлакових відходів "Запоріжсталі", "Дніпроспецсталі", Запорізького заводу феросплавів і "Запоріжкоксу", що з'явився в околицях Запоріжжя у 1937 році, після створення Дніпровського промислового комплексу. За декілька десятиліть його територія розрослася до 230 га.

За даними Запорізької облдержадміністрації 2002 року, за час експлуатації полігону там скупчилося понад 300 млн. тон відходів металургійного виробництва, до 7% яких - метали, придатні для повторного використання. З 90-х років балка притягає криміналітет. Періодично на відвалах проводилися розбірки, пов'язані з тіньовим бізнесом. На полігон вводили озброєні спецпідрозділи міліції. В ході стихійного видобутку з полігону вивезено цінних металів на суму понад 150 млн. грн.

ВАТ "Запорізький завод феросплавів" - одне з найбільших підприємств в Європі з виробництва феросплавів. Основна продукція заводу - це різні марки феросилікомарганцю, феросиліцію, феромарганцю, марганцю металевого. Виплавку їх здійснюють в руднотермічних і печах електродуг. Високоякісна продукція ЗЗФ відзначена міжнародною нагородою "Європейська якість" і сертифікована міжнародним стандартом ISO 9001.