Реєстратор акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь» заявляє, що працює у нормальному режимі

ТОВ "Українська реєстраційна компанія" (УРК) і її трудовий колектив працює в штатному режимі, у повному обсязі виконує зобов'язання перед своїми клієнтами.

Про це сказано в офіційному повідомленні УРК, переданому УНІАН.

"Ніяких перешкод для роботи компанії, претензій з боку державних органів немає. Ніякої інформації про своє усунення або звільнення діючий керівник компанії не поширював. Тим більше не може йтися про яке-небудь силове захоплення офісу компанії", - наводять у повідомленні слова директора компанії Ксенії МУРИЛЬОВОЇ.

"Українська реєстраційна компанія" звертається до засобів масової інформації, інформаційних агентств, інтернет-видань з переконливим проханням не поширювати неперевірену, недостовірну інформацію, яка може завдати шкоди іміджу, діловій репутації і бізнес-інтересам нашої компанії, привести до відтоку клієнтів і нанесення матеріального збитку. Закликаємо усіх представників ЗМІ дотримуватися загальноприйнятих принципів коректності і ділової етики.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня на сайті газети трудового колективу ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" "Ілічівець" було розміщено повідомлення про те, що офіс "Української реєстраційної компанії", яка здійснює ведення реєстру акцій ММК ім. Ілліча і ЗАТ "Ілліч-сталь", захопили невідомі.

За даними видання, група невідомих блокувала доступ співробітників до робочих місць, а директорові "Української реєстраційної компанії" повідомили, що на його місце вже призначений новий керівник.

Нагадаємо, 26 травня на прес-конференції представник компанії "Формігос Холдинг Лтд". (Кіпр) Б. ПОДІЛЬСЬКИЙ заявив про те, що 90% акцій ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії "Формігос Холдинг Лтд"., "Рівейн Лтд"., а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ "Ілліч-сталь", якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

У той же час, генеральний директор ММК ім. Ілліча Володимир БОЙКО спростовує інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбинат.

Довідка УНІАН. ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" - одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2009 року скоротив виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2% порівняно з 2008 роком.

ВАТ "ММК імені Ілліча" - колективне підприємство. Власником контрольного пакету акцій ВАТ (понад 90%) є ЗАТ "Ілліч-сталь". У свою чергу засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.