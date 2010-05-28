«Богдан» та Сegelec домовилися про спільне виробництво тролейбусів у Чехії

Корпорація "Богдан", один з провідних суб'єктів автомобільного ринку України, і чеська компанія Cegelec домовилися про спільне виробництво 12-метрових низкопідлогових тролейбусів в м. Острава (Чехія) для постачання їх у країни ЄС.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, нині у рамках укладених угод почато підготовку виробництва таких тролейбусів в Остраві.

При цьому прес-секретар нагадав, що компанія Cegelec є постачальником систем управління і деяких елементів, пов'язаних з приводом, для тролейбусів корпорації "Богдан".

Також С. КРАСУЛЯ сказав, що у рамках співпраці корпорація "Богдан" поставлятиме в Чехію кузови, а Cegelec встановлюватиме системи управління, здійснюватиме збірку і сертифікує його як тролейбус європейського виробництва. При цьому його ціна буде істотно нижчою за європейські аналоги при відповідній європейським стандартам якості.

Нині вже підписані усі угоди, поставлено в Чехію перший кузов, зібраний тролейбус, який проходить сертифікацію.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

На сьогодні корпорація має найширший модельний ряд автобусів серед вітчизняних автобусовиробників. Продукція корпорації представлена в усіх класах: від особливо малого до особливо великого. Виробничі потужності корпорації "Богдан" дозволяють виробляти до 9000 автобусів і тролейбусів на рік.

У 2008 році корпорація "Богдан" завершила ряд інвестиційних проектів у машинобудівній галузі України. Зокрема, було введено в експлуатацію сучасне автобусне і тролейбусне виробництво в Луцьку. Інвестиції у цей проект вже перевищили 100 млн. доларів. На черзі введення в експлуатацію другої черги виробництва в Луцьку.