ЦДАКР: РФ планує отримати тотальний контроль

Росія має намір отримати тотальний контроль над високотехнологічними галузями України.

Таку думку висловив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 20 (800) від 29 травня - 4 червня 2010 р.).

За його словами, в ієрархічному порядку важливості для Росії перелік підприємств високотехнологічної галузі виглядає таким чином: АНТК ім. Антонова, ВАТ «Мотор Січ», НВКГ «Зоря-Машпроект», ДАХК «Артем» і ФСК «Море».

Як вважає експерт, свідоцтвом того, що Москва має намір отримати контроль над цими підприємствами, є, зокрема, слова віце-прем`єра РФ Сергія ІВАНОВА про те, що Росія пропонує США провести спільні роботи з виробництва літаків Ан-124 "Руслан". При цьому, як зазначає В.БАДРАК, російський чиновник «не посоромився» мимохідь зазначити, що мова йде не тільки про можливість його спільного виробництва, але і про «розподіл прав».

«Ставлення до України з таким явним нехтуванням партнерства ще до створення механізму інтеграції свідчить як мінімум про те, що в планах РФ — тотальний контроль над високотехнологічними галузями України», — підсумовує експерт.