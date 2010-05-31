СКМ спростовує інформацію про купівлю «Запоріжсталі»

На цей момент Група СКМ не є акціонером ВАТ "Запоріжсталь" і не укладала жодних договорів на купівлю акцій підприємства з його власниками.

Про це йдеться в офіційному коментарі СКМ щодо інформації про підписання договору купівлі-продажу акцій ВАТ "Запоріжсталь" підприємствами Групи СКМ.

Окрім того, у СКМ підкреслюють, що ні Ринат АХМЕТОВ особисто, ні Група СКМ не подавали позовів до власників "Запоріжсталі" з цього приводу.

Як повідомило сьогодні інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на джерело, підприємства групи Р. АХМЕТОВА у травні цього року уклали договір купівлі-продажу з власниками "Запоріжсталі" на придбання акцій меткомбінату. "Більше того, власники комбінату отримали 50 млн. дол. застави. Далі з незрозумілих причин власники "Запоріжсталі" захотіли повернути назад заставу і розірвати угоду, погодившись при цьому додатково сплатити 50 млн. доларів штрафу", - повідомляє видання.

За даними "Української правди", угоду розірвали через те, що російський покупець запропонував акціонерам "Запоріжсталі" таку ціну, яка дозволяла їм отримати за свої акції більше, навіть з урахуванням виплати штрафу. "Новий договір на продаж меткомбінату укладели зі структурами, близькими до Зовнішекономбанку Росії. Джерела повідомляють, що остаточна ціна "Запоріжсталі" склала 1,7 млрд. доларів", - пише "Українська правда".

За інформацією її джерел, у зв'язку з цим адвокати Р.АХМЕТОВА подали позов до Лондонського суду, який наклав арешт на акції комбінату до розгляду справи.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін., займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.