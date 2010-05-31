Індекс економічних очікувань в єврозоні знизився

У травні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) знизився в єврозоні на 2,2 пункта порівняно з квітнем - до 98,4 пункту, в усіх країнах - членах ЄС (ЕС- 27) - на 1,9 пункту - до 100,0 пунктів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, зниження індексу в обох зонах пояснюють переважно зниженням рівня довіри у сфері послуг, роздрібної торгівлі, будівництва і зниженням рівня довіри споживачів. Зростання у травні продемонстрував лише рівень довіри у сфері промисловості.