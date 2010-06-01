Для з’ясування ситуації у Балці Середній створять спецкомісію

Голова Запорізької обласної держадміністрації Борис ПЕТРОВ створив спецкомісію для того, щоб розібратися з ситуацією в Балці Середній, де фірма "Деа Рома ЛТД" захопила шлакові відвали 4-ох найбільших меткомбінатів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в понеділок Б.Петров заявив: "Я створив спецкомісію у складі представника облдержадміністрації, представника ГУ МВС у Запорізькій області, що пов`язано з питанням охорони території представниками ВДСО, які підпорядковуються начальнику ГУ МВС, а також представника прокуратури і промпідприємств, які одержали розпорядження" (таке розпорядження, підписане прокурором Заводського району Запоріжжя Сергієм БОГДАНОМ, не перешкоджати діяльності компанії "Деа Рома ЛТД" здійснювати роботи на території "техногенного родовища в Балці Середній" отримали Запорізький завод феросплавів, "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь" і Запоріжкокс - УНІАН).

Водночас, голова Запорізької ОДА не повідомив, яким чином дана комісія зможе ефективно працювати і забезпечувати нормалізацію роботи промпідприємств у Балці Середній, якщо в її складі немає представників другої сторони конфлікту – компанії "Деа Рома ЛТД". За його словами, він взагалі з представниками даної компанії не спілкувався: тільки "отримав від них пакет документів".

У ході прес-конференції Б.ПЕТРОВ також заявив, що у зв`язку з ситуацією, що склалася в Балці Середній, він готує звернення в Генеральну прокуратуру України.

"Сьогодні я підпишу звернення в ГПУ з тим, щоби Генпрокуратура вжила свої дії – створила комісію і направила сюди, щоб розібратися з юридичною складовою проблеми", - заявив Б.Петров.

Як повідомляв УНІАН, минулого четверга у другій половині дня представники компанії "Деа Рома ДТД" зайняли цехи ДСС, ЗФЗ і ЗСС, розташовані на території Балки Середньої. Як обгрунтування їх появи на території заводів, керівникам меткомбінатів було направлене розпорядження прокурора Заводського району Запоріжжя Сергія БОГДАНА, у якому вимагалося не перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рома ЛТД" робіт на території "техногенного родовища в Балці Середній". На ДСС приходу представників компанії передував візит озброєних співробітників міліції, які вивезли з промполігону заводу всіх співробітників ДСС і служби охорони.