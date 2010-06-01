"Запоріжсталь" понесла 130 тис. дол. збитків від захоплення відвалів

Запоріжжя. 1 червня. УНІАН. Збитки ВАТ "Запоріжсталь" від захоплення відвалів заводу компанією "Деа Рома ЛТД" за чотири робочих дні, що минули з моменту заходу представників компанії на відвали заводу, склали понад 130 тис. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління ВАТ "Запоріжсталь" Олександр ПУТНОКІ під час виїзного засідання спецкомісії, створеної головою Запорізької облдержадміністрації.

За його словами, така вартість сировини, яку завод буде вимушений купувати у сторонніх організацій замість сировини, яку раніше підприємство отримувало шляхом переробки власних відвалів на полігоні в Балці Середній.

"Сьогодні ми (спецкомісія і представники ЗМІ - УНІАН) заїхали, і сторонніх начебто немає, але з 27 травня і до 8:45 сьогодні вони були. Сьогодні нам начебто ніхто не заважає - доки працює комісія, проте, враховуючи припис прокурора, наші установки стоять. З четверга (27 травня - УНІАН) ми недоотримали залізовмісних близько 1000 тон - не витягнули і не повернули на виробництво. У грошовому вимірі вартість цих залізовмісних порівнянна з вартістю окатишів - 130-140 доларів за тону. Тобто, ми втратили близько 130-140 тис. доларів, не рахуючи транспортних витрат", - констатував О. ПУТНОКІ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у другій половині дня представники компанії "Деа Рома ЛТД" зайняли цехи "Дніпроспецсталі" (ДСС), "Запоріжсталі" і Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ), розташовані на території Балки Середньої. Як обгрунтування їх появи на території заводів керівникам меткомбинатов було надано припис прокурора Заводського району Запоріжжя Сергія БОГДАНА. Документ вимагав не перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рома ЛТД" робіт на території "техногенного родовища в Балці Середній": підприємствам заборонялися усі види робіт, окрім вивезення в Балку Середню шлаків, у тому числі переробка власних відвалів і вивезення переробленого для використання у виробничих цілях.