Пишний: українську металургію «зливають» Росії ударними темпами

Українська металургія концентрується в іноземних руках при потуранні влади й Антимонопольного комітету.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам координатор напрямку бюджетного зростання “Уряду змін” Андрій ПИШИНИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Фронт змін”.

А.ПИШНИЙ зазначив, що “українську металургію «зливають» Росії ударними темпами, зі швидкістю ратифікації угод щодо пролонгації перебування Чорноморського флоту”. За його словами, одразу два великих металургійних підприємства України: «Запоріжсталь» та меткомбінат ім. Ілліча – “стали черговими активами, які опинилися під контролем Росії в результаті непрозорих операцій.” “Йдеться про підприємства, які входять до десятки найбільших в Україні. Ці підприємства, яким по 80-110 років, будувалися цілими поколіннями українців”, - додав член партії “Фронт змін”.

За словами А.ПИШНОГО, “влада підтверджує інформацію, що Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча був «проданий» за ціною ледь не в сто разів меншою за реальну вартість підприємства, а кошти на купівлю цих заводів проходять через банк, прямо пов‘язаний із чинною російською владою”. Він нагадав, що «Запоріжсталь» та завод ім. Ілліча є містоутворюючими підприємствами, оскільки вони виробляють до третини українських прокату, чавуну і сталі, на них задіяні десятки тисяч робітників.

А.ПИШНИЙ наголошує, що українська влада не робить жодних спроб не тільки “втрутитися у ситуацію таких «поглинань» або хоча б адекватно оцінити їх на рівень загроз для національної безпеки”. Він вважає, що “Антимонопольний комітет України у даному питанні залишається паралізованим і безсловесним, хоча основним його завданням є здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист конкуренції, а також за концентрацією й узгодженими діями на ринку”.

А.ПИШНИЙ вважає, що “в цих умовах питання поставлено ребром: чи є прискорений «злив» української металургії керівництву Росії частиною закулісних торгів нинішньої влади з Москвою, що мають на меті здачу національних пріоритетів в обмін на приватні вигоди?”. Він додав, що “для негативної відповіді на це питання у влади залишилися лічені дні”. За словами А.ПИШНОГО, “щоб суспільство остаточно розставило крапки над «і», їй (владі) вистачить просто продовжити мовчати”.