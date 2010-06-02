Киргизія лідирує в СНД за темпами промислового росту

Киргизія за підсумками січня-квітня 2010 р. зберегла лідерство серед країн СНД за темпами промислового зростання – цей показник досяг 61,3%, у порівнянні з аналогічним торішнім періодом. Про це йдеться в інформації Міждержавного статистичного комітету СНД, переданій ПРАЙМ-ТАСС.

Таке значне зростання пояснюється відновленням на повну потужність роботи золоторудного підприємства "Кумтор", яке для Киргизії є системоутворюючим.

Друге і третє місця зпосіли, відповідно, Таджикистан і Вірменія, де темпи зростання склали 16% і 12,9%.

В Україні промислове виробництво за 4 місяці зросло на 12,6%, в Казахстані – на 11,8%, в Росії – на 6,9%, в Білорусії – на 6,1%, в Молдові – на 5,5%, в Азербайджані – на 5,2%.

У середньому по країнах СНД промислове виробництво в січні-квітні 2010 г збільшилося на 8%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. Відсутні дані про динаміку промислового виробництва за вказаний період по Туркменії та Узбекистану.