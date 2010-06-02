«Азовсталь» збільшла виробництво чавуна на 6,3%

Маріупольський металургійний комбінат "Азовсталь", що входить до Групи "Метінвест", у травні поточного року виробив 437,4 тис. тон чавуна, що на 25,8 тис. тон (чи на 6,3%) більше, ніж у квітні (411,6 тис. тон чавуна).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Групи "Метінвест".

Згідно з повідомленням, у травні 2010 року було виплавлено сталі 510,1 тис. тон, що на 32,3 тис. тон (чи 6,8%) більше, ніж у квітні (477,8 тис. тон). Виробництво прокату у травні 2010 року склало 481,4 тис. тон що на 39,2 тис. тон (чи на 8,9%) більше, ніж було у квітні (442,2 тис. тон). Коксу валового 6% -ої вологості у травні поточного року було вироблено 185,7 тис. тон, що на 6,7 тис. тон (чи на 3,7%) більше, ніж у квітні (179 тис. тон).

У прес-центрі також зазначили, що в цілому за січень-травень 2010 року на комбінаті було вироблено: чавуну 2 млн. 40,7 тис. тон, що на 735,3 тис. тон (чи на 56,3%) більше, ніж за аналогічний період 2009 року; сталі було виплавлено 2 млн. 387,4 тис. тон, що на 865,1 тис. тон (чи на 56,8%) більше за торішні показники; прокату відвантажено 2 млн. 236,2 тис. тон, що на 818,1 тис. тон (чи на 57,7%) більше, ніж у січні-травні 2009 року; коксу валового 6% -ої вологості вироблено 865,6 тис. тон, що на 96,4 тис. тон (чи на 12,5%) більше торішнього показника.

Довідка УНІАН. ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" - це сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготівку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн. тон чавуна, понад 6,4 млн. тон сталі, у тому числі конвертерної 4,4 млн. тон, більше 4,4 млн. тон прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень складають 285 тис. тон на рік, помольних куль - 170 тис. тон в рік.

"Метінвест" - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських началах.

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" - компанія керуючої Групи "Метінвест".