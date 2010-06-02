Авдіївський коксохім скоротив виробництво коксу

Авдіївський коксохімічний завод, що входить до Групи "Метінвест", у травні 2010 р. скоротив виробництво коксу на 7,7% порівняно з попереднім місяцем (з квітнем 2010 року).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Групи "Метінвест", виробництво коксу валового 6% -ої вологості у травні склало 265,811 тис. тон, що на 22,025 тис. тон, або на 7,7% менше від показників квітня 2010 р.; випуск коксу доменного в сухій вазі у травні склав 226,749 тис. тон, що на 17,381 тис. тон, або на 7,1% менше, ніж було в квітні 2010 р.

У прес-службі нагадали, що завод у квітні виробив 287,836 тис. тон коксу валового 6% -ої вологості і 244,13 тис. тон коксу доменного в сухій вазі.

Довідка УНІАН. ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускають близько 30 видів продукції, основними з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить в Дивізіон вугілля і коксу Групи "Метінвест".

"Метінвест" - міжнародна вертикально-интегрирован гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%) які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських началах.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - компанія керуючої Групи "Метінвест".