Щорічне зростання ВВП в Україні має становити не менше 5%

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ставить перед владою завдання забезпечити середньорічне зростання ВВП не менше, ніж на 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ, оголошуючи деякі показники, яких мають досягти в Україні в результаті реалізації реформ.

"Серед індикаторів успіху реформ - підвищення середньої тривалості життя людей від 68 до 70 років", - сказав глава держави.

При цьому він також оприлюднив мету: досягти середніх темпів зростання ВВП не менше 5% на рік.

"Уже в 2014 році ми понизимо інфляцію з 13 до 6% ", - також висловив упевненість Президент.

Серед інших планів української влади В. ЯНУКОВИЧ назвав поліпшення місця України в рейтингах бізнес-кліматів не менше ніж на 40 позицій, а в рейтингу конкурентної можливості економік - на 10 позицій.

Президент України також заявив про плани скорочення прямих і непрямих форм державної підтримки енергетики, вугільної, нафтогазової і житлово-комунальної галузей не менше ніж на 60%.

Він також наголосив на невідкладному завданні зниження енергоємності економіки на 20%.