Азаров: у справі ММК ім.Ілліча "найближчим часом поставимо крапку"

Комісія по боротьбі з рейдерством найближчим часом вивчить ситуацію, що склалася у ВАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча”.

Як передає кореспондент, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.

Він підкреслив, що відповідне доручення було дано Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Таке доручення дано комісії по боротьбі з рейдерством на чолі з віце-прем`єр-міністром Володимиром СИВКОВИЧЕМ. Президент дав всі необхідні доручення правоохоронним органам зокрема. Тому, я думаю, що ми в цьому питанні найближчим часом поставимо крапку", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, голова правління – генеральний директором ВАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” Володимир БОЙКО попросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися у ситуацію навколо “колосальної рейдерської атаки” на підприємство.

Нагадаємо, 27 травня на сайті газети трудового колективу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» «Іллічівець» було розміщено повідомлення про те, що офіс «Української реєстраційної компанії», яка здійснює ведення реєстру акцій ММК ім. Ілліча і ЗАТ «Ілліч-Сталь», захоплено невідомими.

За даними видання, група невідомих блокувала доступ співробітників до робочих місць, а до відома директора «Української реєстраційної компанії» було доведено, що на його місце вже призначено нового керівника.

Раніше, 26 травня, представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також кілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

Водночас генеральний директор ММК ім. Ілліча В.БОЙКО спростовував інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерської атаку на меткомбінат.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листу, безшовних труб, балонів.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакету акцій ВАТ (більш як 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.