Бойко не виключає об’єднання ММК ім.Ілліча з іншими компаніями

Голова правління, генеральний директор ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" Володимир БОЙКО не виключає, що комбінат може в перспективі розглянути питання про об'єднання з компаніями, що мають власну сировинну базу.

Як повідомляє газета трудового колективу ММК ім.Ілліча "Іллічівець", про це В. БОЙКО заявив під час прес-конференції в Маріуполі 2 червня.

"Коли відіб'ємо атаки, повернемо власність і усе відновимо, у перспективі розглядатимемо питання про об'єднання", - цитує видання гендиректора комбінату.

За його словами, без власного концентрату, коксу і руди комбінату буде складно. "Якби сьогодні вирішилося питання з поверненням ПДВ, ми б нормально жили і розвивалися, але з початку року нам повернули тільки 250 млн. грн., а абстрактних коштів уже понад 1 млрд"., - підсумував В. БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Комісія з боротьби з рейдерством найближчим часом вивчить ситуацію у ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча".

Прем'єр підкреслив, що відповідне доручення дав Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

Нагадаємо, що 26 травня представник компанії "Формігос Холдинг Лтд". (Кіпр) Борис ПОДІЛЬСЬКИЙ заявив, що 90% акцій ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії "Формігос Холдинг Лтд"., "Рівейн Лтд"., а також декілька інших викупили 100% акцій ЗАТ "Ілліч-сталь", якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

Водночас генеральний директор ММК ім. Ілліча В. БОЙКО спростовував інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

Довідка УНІАН. ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" - одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ВАТ "ММК імені Ілліча" - колективне підприємство. Власником контрольного пакету акцій ВАТ (понад 90%) є ЗАТ "Ілліч-сталь". У свою чергу засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.