«Мотор Січ» ініціює створення держпрограми з вертольотобудування

Голова Ради директорів ВАТ «Мотор Січ», народний депутат В’ячеслав БОГУСЛАЄВ ініціює створення в Україні державної програми розвитку вітчизняного вертольотобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОГУСЛАЄВ заявив сьогодні напередодні візиту на підприємство першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА.

«Головне завдання, яке я порушуватиму сьогодні, це створити держпрограму з вертольотобудування. Ми маємо випускати свої літаки, у нас все для цього є. Потрібно тільки політичне рішення, воля уряду», - заявив В.БОГУСЛАЄВ.

Під час візиту на ВАТ «Мотор Січ» А.КЛЮЄВ ознайомився з повним спектром продукції підприємства, оглянув авіадвигуни, що випускаються заводом, а також цілу низку супутніх товарів, зокрема, вітроустановки, продукцію, що використовується у медичній сфері, бензопили тощо.

Довідка УНІАН. ВАТ "Мотор Cіч" – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 тощо, агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Підприємство виготовляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

Згідно з даними Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України, станом на 8 вересня 2009 року 72,294% акцій "Мотор Січ" належали ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (номінальний держатель, Київ), 14,99% – фізичній особі.