Власника «Запоріжсталі» визначить суд

Власника меткомбінату ВАТ «Запоріжсталь», ймовірність придбання пакету акцій якого структурами Ріната АХМЕТОВА і «Северсталлю» широко обговорюється останнім часом, визначить суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Запоріжжі перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, відзначаючи на запитання, хто ж придбав або купує акції «Запоріжсталі».

«Щодо майбутніх або справжніх власників («Запоріжсталі» – УНІАН), то, наскільки мені відомо, справи все зараз перебувають у судах, тому мені дуже складно коментувати це питання. Коли буде рішення судів, тоді ви, найімовірніше, навіть раніше за мене взнаєте власників заводу», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він відзначив, що чутки, які циркулюють Запоріжжям, про можливе скорочення на меткомбінаті після зміни власника абсолютно безпідставні. «Є влада, і ми не дамо скорочувати робочі місця. У нас, навпаки, позиція така, що ми створюємо максимальні умови для створення нових робочих місць. Скорочувати робочі місця – це остання справа», – відзначив віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у другій половині дня представники компанії "Деа Рома ЛТД" зайняли цеху «Дніпроспецсталі» (ДСС), «Запоріжсталі» і Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ), розташовані на території Балки Середньої. Як обґрунтування їх появи на території заводів керівникам меткомбінатов було направлено розпорядження прокурора Заводського району Запоріжжя Сергія БОГДАНА, яким вимагалося не перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рома ЛТД" робіт на території "техногенного родовища у Балці Середній": підприємствам заборонялися всі види робіт, окрім вивезення до Балки Середньої шлаків, зокрема переробки власних відвалів і вивезення переробленого для використовування з виробничою метою.

На «Дніпроспецсталі» приходу представників компанії передував візит озброєних співробітників міліції, які вивезли з промполігону заводу всіх співробітників ДСС, які працювали там, і служби охорони.

На спільній прес-конференції представники ДСС, «Запоріжсталі» і ЗЗФ назвали те, що відбулося на території їх відвалів, "рейдерським захопленням під прикриттям правоохоронців", а трудові колективи промпідприємств вийшли на акції протесту, на яких вимагали повернути шлакові відвали меткомбінатів заводам.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, посідаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.