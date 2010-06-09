"Сєвєрсталь": ми не маємо відношення до ситуації навколо "Запоріжсталі"

ВАТ "Сєвєрсталь" не має відношення до поточної ситуації навколо українського меткомбінату "Запоріжсталь". Таким чином агентству УНІАН у прес-службі "Сєвєрсталі" прокоментували повідомлення, що з'явилися у деяких українських ЗМІ, з посиланням на слова першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва, який нібито сказав, що "Сєвєрсталь" купує "Запоріжсталь".

Як повідомляв УНІАН, 4 червня під час візиту в Запоріжжя А. Клюєв, відповідаючи на питання журналістів про ситуацію навколо продажу "Запоріжсталі" сказав, що він не може прокоментувати - хто купує український комбінат, оскільки нині навколо комбінату йдуть судові розгляди.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін., займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Продавцем "Запоріжстали" виступили бізнесмени Едуард Шифрін та Олексій Шнайдер. Їм належить 50% акцій комбінату.