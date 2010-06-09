Мінпромполітики ініціює продовження дії антикризових заходів для ГМК

Міністерство промислової політики України ініціює продовження на третій квартал поточного року дії постанови Кабінету Міністрів України №289 від 24 березня 2010 року про антикризові заходи для гірничо-металургійного комплексу (ГМК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ сьогодні на балансовій нараді представників підприємств ГМК у Дніпропетровську.

За його словами, це пов`язано із ситуацією в галузі, що ускладнилася, і зниженням цін і попиту на металопродукцію на світовому ринку.

«Наскільки нам це вдасться – покаже найближче майбутнє. З кожним кварталом це стає складніше. Всі ми знаємо позицію Мінтрансу, «Укрзалізниці» з приводу пільг на вантажоперевезення», – зазначив заступник міністра.

За його словами, Мінпромполітики наполягає на створенні Національної комісії регулювання транспорту (НКРТ), яка могла б регулювати тарифи «Укрзалізниці».

«Думаю, що уряд поступово зрозуміє, що цей орган необхідний, оскільки транспортний монополіст не може сам собі встановлювати тариф», – сказав С.БІЛЕНЬКИЙ.

Також він повідомив, що зараз розглядається розпорядження Кабінету Міністрів про зниження вартості послуг на перевалювання вантажів у морських торгових портах на 30%.

За його словами, рентабельність морських портів в Україні становить 91%.

«Жоден меткомбінат не може похвалитися такими показниками», – зазначив С.БІЛЕНЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету Міністрів №925 від 14 жовтня 2008 року «Про першочергові заходи зі стабілізації ситуації, яка складається в гірничо-металургійному і хімічному комплексі» передбачає мораторій на підвищення тарифів на електроенергію і залізничні перевезення, а також пільгові тарифи на природний газ для підприємств ГМК і хімпрому.

Дія норм постанови у 2008-2009 роках щокварталу продовжувалася новими урядовими постановами. У 2010 році термін дії постанови був продовжений на перший, а потім і на другий квартал.