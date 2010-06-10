Українські металурги наростили виробництво на 19-21%

Українські металурги за січень-травень 2010 року наростили виробництво основних видів продукції на 19-21% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора об`єднання металургійних заводів "Металургпром" Віктор ЛІСОВИЙ учора на балансовій нараді представників підприємств ГМК в Дніпропетровську.

За його даними, за січень-травень метпідприємства виробили 11,843 млн. тон чавуну, що на 19%, або 1,887 млн. тон, більше, ніж за 5 місяців 2009 року.

Виробництво сталі за звітний період збільшилося на 21%, або 2,267 млн. тон, - до 13,481 млн. тон, виробництво загального прокату - на 19%, або 2,158 млн. тон - до 12,673 млн. тон.

За словами В. ЛІСОВОГО, у травні на метпідприємствах помітили спад виробництва порівняно з квітнем, що пояснюється зниженням попиту на металопродукцію на світовому ринку, а також проблемами забезпечення ряду металургійних комбінатів залізорудною сировиною.

Також гендиректор "Металургпрому" зазначив, що тенденція скорочення виробництва спостерігається і в червні. За його словами, за 7 днів поточного місяця середньодобове виробництво чавуну склало 63 тис. тон проти 77,4 тис. тон у травні цього року.