ЗЗФ зупиняє 8 печей

Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) сьогодні почав процес зупинки 8 печей підприємства у зв'язку з активізацією тіньового ринку металу після захоплення відвалів заводу в Балці Середній.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова правління ЗЗФ Павло КРАВЧЕНКО.

За його словами, причина скорочення обсягів виробництва - вимушена.

"Присутність сторонніх осіб на території відвалів підприємства активізує рух на ринку крадених феросплавів: після захоплення промполігону ЗЗФ, структури, що працюють на тіньовому ринку металів, дістали можливість безперешкодно вивозити з території відвалів усе, що вважають за потрібне. При втручанні в технологічний процес це дозволяє "тіньовикам" отримувати за рахунок заводу дорогі феросплави для подальшого перепродажу споживачам цієї продукції", - заявив П. КРАВЧЕНКО, зазначивши, що на цей момент процес руху тіньового металу - крадених феросплавів - уже активізувався.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у другій половині дня представники компанії "Деа Рома ЛТД" зайняли цехи "Дніпроспецсталі" (ДСС), "Запоріжсталі" і Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ), розташовані на території Балки Середньої. Як обгрунтування їх появи на території заводів керівникам меткомбінатів надали припис прокурора Заводського району Запоріжжя Сергія БОГДАНА, яким вимагали не перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рома ЛТД" робіт на території "техногенного родовища у Балці Середній": підприємствам заборонялися усі види робіт, окрім вивезення в Балку Середню шлаків, у тому числі переробка власних відвалів і вивезення переробленого для використання у виробничих цілях.

На "Дніпроспецсталі" приходу представників компанії передував візит озброєних співробітників міліції, які вивезли з промполігону заводу усіх співробітників ДСС і служби охорони, що працювали там.

На спільній прес-конференції представники ДСС, "Запоріжсталі" та ЗЗФ назвали подію на території їх відвалів як "рейдерське захоплення під прикриттям правоохоронців", а трудові колективи промпідприємств вийшли на акції протесту, під час яких вимагали повернути шлакові відвали меткомбінатів заводам.

4 червня під час візиту в Запоріжжя перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що влада вже втрутилася уситуацію, що склалася в Запоріжжі на відвалах промислових підприємств "Запоріжсталі" (ЗС), "Дніпроспецсталі" (ДСС) та Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) у Балці Середній, і запевнив, що ці затони працюватимуть.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запорізький завод феросплавів" - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем'янистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ складає 30-35%. Продукцію експортують в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.