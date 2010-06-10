«Газ України» обмежує газопостачання підприємств

ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" обмежує газопостачання промислових підприємств, які мають значну заборгованість за спожитий енергоресурс.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні зазначено, що рішення прийняте відповідно до прийнятого плану заходів щодо підвищення рівня розрахунків за газ і поліпшення платіжної дисципліни серед усіх категорій споживачів.

Компанія зазначає що загальний борг промислових підприємств за 2008, 2009 і чотири місяці 2010 року досяг 4,9 млрд. грн., демонструючи чітку тенденцію до зростання. У 2008 р. заборгованість складала 363,9 млн. грн., у 2009 р. - 1,3 млрд грн., а за січень-квітень 2010 р. - 1,6 млрд. грн.

Найбільшими неплатниками є підприємства металургійної промисловості, зокрема ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (борг на 10.06.2010 р. - 304,8 млн. грн.), Дніпровський металургійний завод ім. Дзержинського (274,8 млн. грн.), ВАТ "Концерн "Стирол" (178,5 млн. грн.), ВАТ "Алчевский металургійний комбінат" (151,8 млн. грн.).

Також у повідомленні сказано, що відключення і обмеження постачання газу здійснюються зважаючи на значну суму заборгованості підприємств за спожитий газ, низький рівень розрахунків і враховуючи небажання підприємств погашати заборгованості відповідно до встановлених графіків. Постійне зростання заборгованості українських споживачів робить неможливим проведення НАК "Нафтогаз України" оплату імпортованого природного газу.

ДК "Газ України" і надалі вживатиме жорстких заходів до підприємств - боржників, які не забезпечують своєчасних розрахунків за спожитий природний газ і порушують договірні стосунки.