В Києві відкрився салон-магазин першого офіційного дилера Harley Davidson® в Україні

Сьогодні у Києві розпочав свою роботу салон-магазин першого офіційного дилера Harley Davidson® в Україні – Harley-Davidson® Kyiv, повідомили УНІАН в ЗАТ "Атолл Холдинг".

Салон-магазин Harley-Davidson® Kyiv спроектований відомим італійським дизайнерським бюро "Liquid" під керівництвом архітектора Paolo Becagli. На сьогодні – це найбільший мотосалон в Україні і Києві - на 267 кв.м. експонуються 11 демонстраційних моделей мотоциклів, відзначається в релізі.



Модельний ряд мотоциклів представлений такими сімействами марок як: Sportster, Dyna, Softail, VRSC Touring.



Генеральний директор Harley-Davidson® Kyiv Віктор Петренко повідомив, що у найближчому майбутньому планується будівництво першого в Україні концептуального мотоцентру.



Довідково: «Harley-Davidson® Kyiv» є першим всеукраїнським офіційним дилером торгівельної марки Harley-Davidson®, входить до «Автотрейдинг Атолл груп» - керуючої компанії автомобільного субхолдингу, основними напрямками діяльності якої є дистрибуція та післяпродажне обслуговування автомобілів провідних марок VW Group (Skoda, Seat, VW), Ford, Hyundai, Suzuki, Renault.

«Автотрейдинг Атолл груп» є одним з підприємств Групи компаній Атолл Холдінг, яка входить до трійки гравців українського автомобільного ринку.