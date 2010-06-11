Ситуацію на ММК ім. Ілліча треба вирішувати в контексті нацбезпеки

Ситуація з продажем Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча має бути вирішена в контексті національної економічної безпеки України, вважає президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), екс-прем'єр-міністр України, народний депутат Анатолій КІНАХ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції після виїзного розширеного засідання правління УСПП.

"Я за те, і ми також беремо участь в цій роботі, щоб ця ситуація (ситуація з продажем ММК ім. Ілліча - УНІАН) була жорстко, у рамках чинного законодавства, у тому числі в контексті національної економічної безпеки України, вирішена у правовому полі і була стабілізована", - сказав А.КІНАХ. При цьому він додав, що ситуація на меткомбінаті турбує і Український союз промисловців і підприємців. "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча - це одне із стратегічних підприємств економіки України і, безумовно, усе, що там відбувається, повинно бути в нашій зоні уваги, - сказав А.КІНАХ. - Нас дуже турбує та ситуація, яка склалася на комбінаті, ситуація, пов'язана з непрозорістю, з елементами рейдерських атак, з дестабілізацією роботи меткомбінату". Глава УСПП нагадав, що ММК ім. Ілліча - "це не лише підприємство, це дуже потужна соціальна інфраструктура, це десятки тисяч людей, які залежать від роботи комбінату". За його словами, тому сьогодні цим питанням займається у тому числі і Президент України, який дав відповідні доручення. Також це питання виносять на засідання комісії Кабінету міністрів України з питань протидії рейдерству і економічним злочинам і, безумовно, задіяні правові органи, констатував А. КІНАХ.

Він підкреслив, що спільні дії, спрямовані на вирішення цієї ситуації, спрямовані на її стабілізацію, приведуть до результату вже в найкоротші терміни.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня представник компанії "Формігос Холдинг Лтд". (Кіпр) Борис ПОДІЛЬСЬКИЙ заявив, що 90% акцій ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії "Формігос Холдинг Лтд"., "Рівейн Лтд"., а також декілька інших викупили 100% акцій ЗАТ "Ілліч-сталь", якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

Водночас, генеральний директор ММК ім. Ілліча В. БОЙКО спростовував інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

3 червня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Комісія з боротьби з рейдерством найближчим часом вивчить ситуацію на ММК ім. Ілліча. Прем'єр підкреслив, що відповідне доручення дав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" - одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ВАТ "ММК імені Ілліча" - колективне підприємство. Власником контрольного пакету акцій ВАТ (понад 90%) є ЗАТ "Ілліч-сталь". У свою чергу засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.